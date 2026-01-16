Mehrere Auffahrunfälle sorgen für kilometerlangen Stau auf A72

Chemnitz - Am Freitagnachmittag krachte es auf der A72 bei Chemnitz gleich dreimal. Insgesamt neun Fahrzeuge waren an den Unfällen beteiligt.

Insgesamt neun Fahrzeuge waren in die drei Unfälle involviert. © Jan Härtel

Zum ersten Unfall wurden die Einsatzkräfte gegen 15 Uhr gerufen, bestätigte die Polizei gegenüber TAG24.

Zwischen Chemnitz Süd und Stollberg (Erzgebirge) krachten drei Autos zusammen. Im sich anschließenden Stau kam es kurze Zeit später zu weiteren Unfällen.

Informationen zum genauen Unfallhergang in allen drei Fällen liegen derzeit noch keine vor. Insgesamt waren neun Fahrzeuge beteiligt. Es entstand hoher Sachschaden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer.