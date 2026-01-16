 1.142

Mehrere Auffahrunfälle sorgen für kilometerlangen Stau auf A72

Am Freitagnachmittag krachte es auf der A72 bei Chemnitz gleich dreimal. Insgesamt neun Fahrzeuge waren an den Unfällen beteiligt.

Von Sarah Fuchs

Insgesamt neun Fahrzeuge waren in die drei Unfälle involviert.
Zum ersten Unfall wurden die Einsatzkräfte gegen 15 Uhr gerufen, bestätigte die Polizei gegenüber TAG24.

Zwischen Chemnitz Süd und Stollberg (Erzgebirge) krachten drei Autos zusammen. Im sich anschließenden Stau kam es kurze Zeit später zu weiteren Unfällen.

Informationen zum genauen Unfallhergang in allen drei Fällen liegen derzeit noch keine vor. Insgesamt waren neun Fahrzeuge beteiligt. Es entstand hoher Sachschaden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer.

Bei allen drei Vorfällen handelte es sich um Auffahrunfälle.
Die Unfallaufnahmen dauern derzeit noch an. Der Verkehr wird auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Autofahrer brauchen dennoch viel Geduld. Es hat sich ein kilometerlanger Stau mitten im Pendler- und Berufsverkehr gebildet.

