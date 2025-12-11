2.240
Unfall an A72-Anschlussstelle in Chemnitz: Renault kracht in Leitplanke
Chemnitz - Crash am Mittwochabend an A72-Anschlussstelle in Chemnitz!
Gegen 22.30 wollte eine Renault-Fahrerin (22) auf der Neefestraße an der Anschlussstelle Chemnitz-Süd auf die A72 in Richtung Hof auffahren.
Dabei verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto, knallte gegen die Leitplanke und blieb seitlich zur Fahrbahn stehen.
Die Fahrerin wurde leicht verletzt.
Die Ermittlungen zu dem Crash laufen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.
Titelfoto: ChemPic/Jan Härtel