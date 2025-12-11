Unfall an A72-Anschlussstelle in Chemnitz: Renault kracht in Leitplanke

Chemnitz - Crash am Mittwochabend an A72-Anschlussstelle in Chemnitz !

Der Renault krachte in die Leitplanke. © ChemPic/Jan Härtel

Gegen 22.30 wollte eine Renault-Fahrerin (22) auf der Neefestraße an der Anschlussstelle Chemnitz-Süd auf die A72 in Richtung Hof auffahren.

Dabei verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto, knallte gegen die Leitplanke und blieb seitlich zur Fahrbahn stehen.