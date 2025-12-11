 2.240

Unfall an A72-Anschlussstelle in Chemnitz: Renault kracht in Leitplanke

Eine Renault-Fahrerin krachte am Mittwochabend an der A72-Anschlussstelle Chemnitz-Süd in eine Leitplanke.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Crash am Mittwochabend an A72-Anschlussstelle in Chemnitz!

Der Renault krachte in die Leitplanke.
Der Renault krachte in die Leitplanke.  © ChemPic/Jan Härtel

Gegen 22.30 wollte eine Renault-Fahrerin (22) auf der Neefestraße an der Anschlussstelle Chemnitz-Süd auf die A72 in Richtung Hof auffahren.

Dabei verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto, knallte gegen die Leitplanke und blieb seitlich zur Fahrbahn stehen.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Die Ermittlungen zu dem Crash laufen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Titelfoto: ChemPic/Jan Härtel

Mehr zum Thema Unfall A72: