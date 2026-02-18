816
Unfall auf A72 in Sachsen: Autobahn gesperrt
Hartenstein - Unfall auf der A72 bei Hartenstein (Landkreis Zwickau) am Mittwochmorgen! Nach einem Crash musste die Autobahn gesperrt werden.
Laut einem Polizeisprecher kam es zwischen Hartenstein und Stollberg-West zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen.
Die A72 ist seit 8.30 Uhr in Richtung Chemnitz komplett gesperrt.
Im Einsatz sind Rettungskräfte und Feuerwehr. Die Hintergründe zum Unfall sind aktuell noch unklar.
Die Autobahn ist weiterhin noch voll gesperrt.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa