 816

Unfall auf A72 in Sachsen: Autobahn gesperrt

Auf der A72 bei Hartenstein (Landkreis Zwickau) kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall. Die Autobahn wurde komplett gesperrt.

Von Julian Winkler

Hartenstein - Unfall auf der A72 bei Hartenstein (Landkreis Zwickau) am Mittwochmorgen! Nach einem Crash musste die Autobahn gesperrt werden.

Die A72 ist nach einem Unfall gesperrt. (Symbolbild)
Die A72 ist nach einem Unfall gesperrt. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Laut einem Polizeisprecher kam es zwischen Hartenstein und Stollberg-West zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen.

Die A72 ist seit 8.30 Uhr in Richtung Chemnitz komplett gesperrt.


Im Einsatz sind Rettungskräfte und Feuerwehr. Die Hintergründe zum Unfall sind aktuell noch unklar.

Die Autobahn ist weiterhin noch voll gesperrt.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa

Mehr zum Thema Unfall A72: