Unfall auf A72 in Sachsen: Autobahn gesperrt

Hartenstein - Unfall auf der A72 bei Hartenstein (Landkreis Zwickau ) am Mittwochmorgen! Nach einem Crash musste die Autobahn gesperrt werden.

Die A72 ist nach einem Unfall gesperrt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Laut einem Polizeisprecher kam es zwischen Hartenstein und Stollberg-West zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen.

Die A72 ist seit 8.30 Uhr in Richtung Chemnitz komplett gesperrt.





