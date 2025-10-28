Unfall auf A72: Transporter kracht auf Sattelauflieger

Stollberg - Auffahrunfall auf der A72 !

Der Transporter-Fahrer (53) wurde leicht verletzt. © Niko Mutschmann

Wie die Polizei mitteilte, war ein 53-jähriger Fiat-Transporter-Fahrer am Montagabend auf der A72 in Richtung Leipzig unterwegs, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache einem vorausfahrenden Lastwagen auffuhr.

Dabei wurde der 53-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ersten Polizeiinformationen zufolge ein Sachschaden von 10.000 Euro.