Unfall auf A72: Transporter kracht auf Sattelauflieger

Auffahrunfall auf der A72 am Montagabend. Ein Transporter-Fahrer fuhr auf einen Sattelauflieger auf.

Von Sarah Fuchs

Stollberg - Auffahrunfall auf der A72!

Der Transporter-Fahrer (53) wurde leicht verletzt.
© Niko Mutschmann

Wie die Polizei mitteilte, war ein 53-jähriger Fiat-Transporter-Fahrer am Montagabend auf der A72 in Richtung Leipzig unterwegs, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache einem vorausfahrenden Lastwagen auffuhr.

Dabei wurde der 53-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ersten Polizeiinformationen zufolge ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war eine Fahrspur in Richtung Chemnitz auf einer Länge von rund 250 Metern gesperrt. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Titelfoto: Niko Mutschmann

