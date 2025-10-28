1.069
Unfall auf A72: Transporter kracht auf Sattelauflieger
Stollberg - Auffahrunfall auf der A72!
Wie die Polizei mitteilte, war ein 53-jähriger Fiat-Transporter-Fahrer am Montagabend auf der A72 in Richtung Leipzig unterwegs, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache einem vorausfahrenden Lastwagen auffuhr.
Dabei wurde der 53-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.
An den Fahrzeugen entstand ersten Polizeiinformationen zufolge ein Sachschaden von 10.000 Euro.
Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war eine Fahrspur in Richtung Chemnitz auf einer Länge von rund 250 Metern gesperrt. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.
Titelfoto: Niko Mutschmann