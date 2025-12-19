Stau-Gefahr! Sperrung nach Unfall auf A72 bei Chemnitz

Chemnitz - Auf der A72 bei Chemnitz kam es am Freitagvormittag zu Stau aufgrund eines Unfalls.

Ein Opel und ein Laster krachten auf der A72 zusammen. © Jan Härtel

Gegen 11 Uhr war eine Opel-Fahrerin auf der Autobahn in Richtung Leipzig unterwegs.

Dann kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem Laster.

Nach ersten Informationen von vor Ort wurde die Opel-Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen.