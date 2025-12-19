 1.838

Stau-Gefahr! Sperrung nach Unfall auf A72 bei Chemnitz

Auf der A72 bei Chemnitz kam es am Freitagvormittag zu Stau aufgrund eines Unfalls.

Von Claudia Ziems

Ein Opel und ein Laster krachten auf der A72 zusammen.
Gegen 11 Uhr war eine Opel-Fahrerin auf der Autobahn in Richtung Leipzig unterwegs.

Dann kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem Laster.

Nach ersten Informationen von vor Ort wurde die Opel-Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen.

Aufgrund der Sperrung kam es zu einem langen Stau am Freitagmorgen.
Wegen des Unfalls kam es auf der A72 am Kreuz Chemnitz/Überleitung zur A4 Richtung Dresden zu Einschränkungen. Die rechte Spur und der Standstreifen mussten gesperrt werden.

