Stau-Gefahr! Sperrung nach Unfall auf A72 bei Chemnitz
Gegen 11 Uhr war eine Opel-Fahrerin auf der Autobahn in Richtung Leipzig unterwegs.
Dann kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem Laster.
Nach ersten Informationen von vor Ort wurde die Opel-Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht.
Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen.
Wegen des Unfalls kam es auf der A72 am Kreuz Chemnitz/Überleitung zur A4 Richtung Dresden zu Einschränkungen. Die rechte Spur und der Standstreifen mussten gesperrt werden.
