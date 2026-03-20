Weißer Kombi flüchtet nach schwerem Unfall auf A72: Wer hat etwas gesehen?

Penig - Ein Autofahrer sorgte aktuellen Erkenntnissen zufolge mit seinem rücksichtslosen Überholmanöver für einen schweren Unfall auf der A72 bei Penig ( Mittelsachsen ) und flüchtete anschließend. Die Polizei sucht nun nach Zeugen!

Der Škoda-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte auf den Cupra. © EHL Media/Dietmar Thomas

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, krachte es am Donnerstag gegen 14 Uhr nahe der Anschlussstelle Rochlitz in Richtung Penig in Richtung Hof.

Dort fuhren zwei Autos auf die Autobahn auf und mussten sich hinter einem Lastwagen auf der rechten Fahrspur einfädeln. Für den hinteren Autofahrer (Geschlecht nicht bekannt) konnte es offenbar nicht schnell genug gehen und er zog nach dem derzeitigen Kenntnisstand unverzüglich auf den linken Fahrstreifen.

Die dort fahrende 41-jährige Cupra-Fahrerin leitete eine Gefahrenbremsung ein, um nicht auf das vorfahrende Auto aufzufahren - mit Erfolg. Doch der hinter ihr heranfahrende 53-jährige Škoda-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zwischen den beiden Autos zum Zusammenstoß.

Der Cupra geriet daraufhin ins Schleudern und krachte gegen die Mittelleitplanke.

Das unbekannte Auto, bei dem es sich um einen weißen Kombi der Marke Ford mit Leipziger Kennzeichen (L - ...) handeln soll, fuhr ohne anzuhalten davon.