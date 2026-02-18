Unbekanntes Auto löst Massencrash in Sachsen aus: A72 drei Stunden lang dicht
Hartenstein - Massencrash auf der A72 in Sachsen! Ein bislang unbekanntes Auto löste am Mittwochmorgen einen heftigen Domino-Unfall aus. Mehrere Fahrzeuge krachten ineinander, zwei Personen wurden verletzt. Die Autobahn musste für drei Stunden komplett gesperrt werden - zahlreiche Autofahrer standen im Stau.
Das Ganze geschah gegen 8 Uhr zwischen Hartenstein und Stollberg-West. Ein bislang unbekanntes, dunkles Auto fuhr an der Anschlussstelle Hartenstein auf die Autobahn in Richtung Leipzig auf und wechselte direkt vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn.
Ein Renault-Kleintransporter (Fahrer: 41), der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, musste nach links ausweichen. "Dabei geriet der Renault ins Schleudern, kollidierte mit der Mittelleitplanke und blieb im linken Fahrstreifen stehen", teilt die Polizei mit.
Dann krachte es gewaltig! Drei weitere Fahrzeuge (2x Mercedes-Kleintransporter, 1x Audi) knallten in den stehenden Renault.
Ein Lkw-Fahrer (45) konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit dem Audi und dem Mercedes-Kleintransporter zusammen.
Nach Massencrash auf A72: Autobahn für drei Stunden gesperrt
Schnell rückten Rettungskräfte an. Die A72 musste am Mittwochmorgen in Richtung Leipzig komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein langer Stau.
Unter anderem war die Freiwillige Feuerwehr Hartenstein vor Ort. Wie die Einsatzkräfte berichten, gestaltete sich die Anfahrt schwierig. Der Grund: Die Rettungsgasse wurde teilweise nicht gebildet.
Nach etwa drei Stunden war die Unfallstelle geräumt, der Verkehr konnte wieder fließen. Durch den Unfall wurden die Fahrer des Renault-Transporters und des Mercedes-Kleintransporters (beide 41) verletzt.
"Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 51.500 Euro", teilt die Polizei mit.
Erstmeldung: 18. Februar, 9.08 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.20 Uhr
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa