Unbekanntes Auto löst Massencrash in Sachsen aus: A72 drei Stunden lang dicht

Hartenstein - Massencrash auf der A72 in Sachsen ! Ein bislang unbekanntes Auto löste am Mittwochmorgen einen heftigen Domino-Unfall aus. Mehrere Fahrzeuge krachten ineinander, zwei Personen wurden verletzt. Die Autobahn musste für drei Stunden komplett gesperrt werden - zahlreiche Autofahrer standen im Stau.

Die A72 ist nach einem Unfall gesperrt. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Das Ganze geschah gegen 8 Uhr zwischen Hartenstein und Stollberg-West. Ein bislang unbekanntes, dunkles Auto fuhr an der Anschlussstelle Hartenstein auf die Autobahn in Richtung Leipzig auf und wechselte direkt vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn.

Ein Renault-Kleintransporter (Fahrer: 41), der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, musste nach links ausweichen. "Dabei geriet der Renault ins Schleudern, kollidierte mit der Mittelleitplanke und blieb im linken Fahrstreifen stehen", teilt die Polizei mit.

Dann krachte es gewaltig! Drei weitere Fahrzeuge (2x Mercedes-Kleintransporter, 1x Audi) knallten in den stehenden Renault.

Ein Lkw-Fahrer (45) konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit dem Audi und dem Mercedes-Kleintransporter zusammen.