Fahrerflucht nach riskantem Spurwechsel: 33-jähriger durch Unfall schwer verletzt

Am Montagabend ereignete sich auf der A73 ein schwerer Unfall mit Fahrerflucht. Dabei wurde ein 33-jähriger BMW-Fahrer schwer verletzt.

Von Paulina Sternsdorf

Hirschaid - Am Montagabend wurde ein Mann auf der A73 im Landkreis Bamberg schwer verletzt. Der BMW-Fahrer war in Richtung Nürnberg unterwegs, als ein Kleinwagen plötzlich vor ihm einscherte und den Unfall verursachte.

Der BMW wurde durch den Unfall völlig zerstört.
Der BMW wurde durch den Unfall völlig zerstört.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Gegen 22 Uhr fuhr ein Streufahrzeug auf die A73 auf, hinter ihm befand sich ein dunkler Kleinwagen. Der Pkw hatte es offensichtlich eilig, das langsame Fahrzeug zu überholen und wechselte direkt auf den ganz linken Fahrstreifen.

Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt der 33-jährige BMW-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit. Um eine Kollision mit dem Kleinwagen zu vermeiden, musste der Fahrer nach rechts ausweichen und krachte frontal in das Heck des Streufahrzeugs.

Laut Nachrichtenagentur "News5" wurde der BMW durch den Zusammenstoß vollständig zerstört und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer des dunklen Pkw ignorierte den schweren Unfall und fuhr weiter in Richtung Nürnberg.

Der 33-Jährige wurde schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die alarmierten Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mussten den Fahrer aus dem Wrack befreien und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus.

Der BMW-Fahrer krachte frontal in ein Streufahrzeug.
Der BMW-Fahrer krachte frontal in ein Streufahrzeug.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach
Eine Vielzahl an Einsatzkräften half vor Ort an der Unfallstelle mit.
Eine Vielzahl an Einsatzkräften half vor Ort an der Unfallstelle mit.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Der Fahrer des Streuwagens blieb unverletzt. Für Reinigungsarbeiten und Unfallaufnahme musste die A73 in Richtung Nürnberg anschließend für drei Stunden komplett gesperrt werden. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf insgesamt 125.000 Euro.

Zudem hoffen die Ermittler der Verkehrspolizei Bamberg auf Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Informationen zu dem dunklen Kleinwagen liefern können.

Titelfoto: NEWS5 / Ferdinand Merzbach

