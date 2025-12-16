Fahrerflucht nach riskantem Spurwechsel: 33-jähriger durch Unfall schwer verletzt

Hirschaid - Am Montagabend wurde ein Mann auf der A73 im Landkreis Bamberg schwer verletzt. Der BMW-Fahrer war in Richtung Nürnberg unterwegs, als ein Kleinwagen plötzlich vor ihm einscherte und den Unfall verursachte.

Der BMW wurde durch den Unfall völlig zerstört. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Gegen 22 Uhr fuhr ein Streufahrzeug auf die A73 auf, hinter ihm befand sich ein dunkler Kleinwagen. Der Pkw hatte es offensichtlich eilig, das langsame Fahrzeug zu überholen und wechselte direkt auf den ganz linken Fahrstreifen.

Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt der 33-jährige BMW-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit. Um eine Kollision mit dem Kleinwagen zu vermeiden, musste der Fahrer nach rechts ausweichen und krachte frontal in das Heck des Streufahrzeugs.

Laut Nachrichtenagentur "News5" wurde der BMW durch den Zusammenstoß vollständig zerstört und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer des dunklen Pkw ignorierte den schweren Unfall und fuhr weiter in Richtung Nürnberg.

Der 33-Jährige wurde schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die alarmierten Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mussten den Fahrer aus dem Wrack befreien und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus.