Rasante Verfolgungsjagd nimmt jähes Ende: Luxus-Mercedes geht in Flammen auf

Fürth/Nürnberg - Auf der Flucht vor der Polizei baute ein Mann auf der A73 in Mittelfranken einen Unfall und wurde verletzt.

Statt anzuhalten, gab ein Mercedes-Fahrer (44) Gas und raste über die A73. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Zivile Beamte bemerkten am Montag gegen 21 Uhr einen schwarzen Mercedes-AMG GT 53, der auf der A73 kurz vor der Ausfahrt Ronhof in Fahrtrichtung Fürth raste.

Der 44-jährige Fahrer wurde durch Anhaltezeichen aufgefordert, an der Ausfahrt Nürnberg-Fürth die Autobahn zu verlassen. Stattdessen gab der Mann aber Gas und floh weiter über die A73.

Die Beamten hefteten sich an seine Fersen bis kurz vor der Jansenbrücke. Aufgrund stockenden Verkehrs musste der Mercedes stark abbremsen. Dabei verlor der 44-Jährige die Kontrolle über das Auto. Der Mercedes kam von der Fahrbahn ab, krachte gegen eine Lärmschutzwand und ging in Flammen auf.

Der Fahrer hatte das Auto noch selbst verlassen können, so die Polizei. Er hatte durch den Unfall leichte Verletzungen erlitten. Ein Alkoholtest ergab über ein Promille. Sein Auto wurde völlig zerstört, ersten Einschätzungen nach beläuft sich der Schaden auf 120.000 Euro.