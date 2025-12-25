Unter Drogen auf der Autobahn: Fahrer nach Überschlag lebensgefährlich verletzt

Ebersdorf bei Coburg - An Heiligabend fuhr ein Mann mit seinem Opel auf die A73 Richtung Bamberg. Gegen 23.30 Uhr kam er nach der Anschlussstelle Rödental von der Fahrbahn ab, raste eine Böschung entlang und krachte gegen ein Autobahnschild.

Der Wagen des 37-Jährigen blieb zerstört auf dem Dach liegen. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Der 37-Jährige sei unter Drogeneinfluss gefahren, teilte die Polizei mit. Demnach war er nach rechts von der Autobahn abgekommen, anschließend habe sich der Wagen mehrmals überschlagen und blieb auf dem Dach liegen.

Die Einsatzkräfte mussten den eingeklemmten Mann an Heiligabend aus dem völlig zerstörten Auto befreien.

Danach wurde er mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Vortest bewies den Einfluss von Betäubungsmitteln, Genaueres nannte die Polizei bislang nicht.