Hustanfall auf A73: Autofahrer kracht mehrfach gegen die Leitplanke

Eisfeld - Die A73 in Fahrtrichtung Coburg ( Bayern ) war am Montagnachmittag nach einem Unfall vorübergehend gesperrt. Auslöser war ein natürlicher Schutzreflex des Körpers.

Die A73 in Fahrtrichtung Coburg war zeitweise voll gesperrt. (Symbolfoto) © Guido Kirchner/dpa

Wie die Autobahnpolizei berichtet, war ein 64-Jähriger gegen 14.30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Eisfeld-Nord wegen eines Hustanfalls nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Mittelschutzplanke kollidiert.

Anschließend wurde der Mazda des Mannes über alle Fahrspuren geschleudert und krachte gegen die rechte Schutzplanke. Danach kam das Fahrzeug zum Stehen. Das kaputte Auto musste im Anschluss abgeschleppt werden.

Der Mazda-Fahrer verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben nach entstand ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro.