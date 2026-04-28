Lkw umgekippt: A73 bei Schleusingen gesperrt

Schleusingen - Die A73 ist bei Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) wegen eines umgekippten Lasters in Fahrtrichtung Coburg gesperrt.

Wegen eines umgekippten Lasters musste die Fahrbahn gesperrt werden. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

Der 54-jährige Lkw-Fahrer kam aufgrund von Unachtsamkeit mit seinem Gefährt von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte.

Der Lastwagen geriet ins Schleudern, kippte um und liegt nun quer auf der Autobahn.

Der Lastwagenfahrer wurde im Lkw eingeschlossen und konnte befreit werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Zur Bergung des Gespanns wird ein Kran benötigt.