Lkw umgekippt: A73 bei Schleusingen gesperrt
Von Lukas Dubro
Schleusingen - Die A73 ist bei Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) wegen eines umgekippten Lasters in Fahrtrichtung Coburg gesperrt.
Der 54-jährige Lkw-Fahrer kam aufgrund von Unachtsamkeit mit seinem Gefährt von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte.
Der Lastwagen geriet ins Schleudern, kippte um und liegt nun quer auf der Autobahn.
Der Lastwagenfahrer wurde im Lkw eingeschlossen und konnte befreit werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Zur Bergung des Gespanns wird ein Kran benötigt.
Zudem muss die Fahrbahn gereinigt werden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Schleusingen ab- und umgeleitet. Die Bergungsarbeiten sollen voraussichtlich bis zum späten Nachmittag andauern.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa