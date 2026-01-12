Zu schnell auf glatter Straße: Mercedes-Fahrer verunglückt auf der A73

Suhl - Auf der A73 bei Suhl hat es am Montag einen Unfall gegeben. Wie die Autobahnpolizei berichtet, hatte es zwischen den Anschlussstellen Suhl-Zentrum und dem Autobahndreieck Suhl gekracht.

Auf der A73 bei Suhl kommt es nach einem Unfall zu Verkehrsbehinderungen. (Symbolfoto) © Guido Kirchner/dpa

Den Angaben nach war ein Mercedes-Fahrer zu schnell auf der winterglatten Fahrbahn unterwegs gewesen.

Der 42-Jährige geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Leitpfosten sowie die angrenzende Böschung. Der Benz blieb danach zwischen dem Standstreifen und dem rechten Fahrstreifen stehen und musste abgeschleppt werden.

Laut Polizei verletzte sich der Mann leicht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro beziffert.