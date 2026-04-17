Schwerer Unfall auf A73: Autofahrer zu schnell auf nasser Strecke unterwegs

Suhl - Auf der A73 in Fahrtrichtung Coburg hat es am späten Donnerstagnachmittag gekracht.

Der Autofahrer (63) wurde schwer verletzt. © Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion

Kurz vor 18 Uhr war ein 63-jähriger Autofahrer auf der Talbrücke Leuketal, zwischen den Anschlussstellen Suhl-Friedberg und Schleusingen, gegen die Mittelleitplanke und die rechte Schutzleitplanke gekracht.

Das Fahrzeug blieb danach stark zerstört auf der linken Spur entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen, teilte die Autobahnpolizei mit.

Den Angaben nach hatte der Mann seine Geschwindigkeit bei Aquaplaning nicht angepasst. Der 63-Jährige verletzte sich schwer und musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Wegen des Schadens an der Schutzleitplanke und der Reparaturmaßnahmen wurden der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen im Unfallbereich gesperrt. Aus diesem Grund wurde an der Unglücksstelle ein Tempolimit von 60 km/h eingerichtet, weil nur eine Spur frei ist.