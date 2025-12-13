A8 in Richtung Süden komplett gesperrt: Mit Autos beladener Lkw brennt lichterloh

Der Lkw stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. © Freiwillige Feuerwehr Irschenberg

Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Salzburg komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr wurde gegen 3.45 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Sattelzug samt Ladung bereits in Vollbrand.

Laut der Freiwilligen Feuerwehr Irschenberg konnte der Brand zügig gelöscht werden.



Weshalb der Lkw Feuer fing, war zunächst unklar - die Polizei vermutet jedoch einen technischen Defekt als Ursache.

Auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Miesbach, Weyarn und Au waren im Einsatz.