A8 in Richtung Süden komplett gesperrt: Mit Autos beladener Lkw brennt lichterloh

Ein mit Autos beladener Lastwagen gerät auf der A8 bei Irschenberg in Brand. Die Strecke Richtung Salzburg ist gesperrt, die Feuerwehr im Einsatz.

Von Benedikt Zinsmeister

Irschenberg - Auf der A8 bei Irschenberg im Landkreis Miesbach ist am frühen Samstagmorgen ein mit Autos beladener Lastwagen in Flammen aufgegangen.
Der Lkw stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand.
Der Lkw stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand.  © Freiwillige Feuerwehr Irschenberg

Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Salzburg komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr wurde gegen 3.45 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Sattelzug samt Ladung bereits in Vollbrand.

Laut der Freiwilligen Feuerwehr Irschenberg konnte der Brand zügig gelöscht werden.

Weshalb der Lkw Feuer fing, war zunächst unklar - die Polizei vermutet jedoch einen technischen Defekt als Ursache.

Auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Miesbach, Weyarn und Au waren im Einsatz.

Der Brand konnte zügig gelöscht werden.
Der Brand konnte zügig gelöscht werden.  © Freiwillige Feuerwehr Irschenberg

Wie lange die Aufräum- und Bergungsmaßnahmen in Anspruch nehmen werden, war zunächst noch nicht abzusehen. TAG24 berichtet an dieser Stelle nach, sobald neue Informationen vorliegen.

