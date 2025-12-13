8.366
A8 in Richtung Süden komplett gesperrt: Mit Autos beladener Lkw brennt lichterloh
Irschenberg - Auf der A8 bei Irschenberg im Landkreis Miesbach ist am frühen Samstagmorgen ein mit Autos beladener Lastwagen in Flammen aufgegangen.
Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Salzburg komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte.
Die Feuerwehr wurde gegen 3.45 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Sattelzug samt Ladung bereits in Vollbrand.
Laut der Freiwilligen Feuerwehr Irschenberg konnte der Brand zügig gelöscht werden.
Weshalb der Lkw Feuer fing, war zunächst unklar - die Polizei vermutet jedoch einen technischen Defekt als Ursache.
Auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Miesbach, Weyarn und Au waren im Einsatz.
Wie lange die Aufräum- und Bergungsmaßnahmen in Anspruch nehmen werden, war zunächst noch nicht abzusehen. TAG24 berichtet an dieser Stelle nach, sobald neue Informationen vorliegen.
Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Irschenberg