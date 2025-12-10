Käse-Chaos auf A8: 40-Tonner voller Kühlprodukte in zwei Teile gerissen

Augsburg - Am Dienstagabend gegen 21 Uhr donnerte ein Lastwagen voller Kühlprodukte auf der A8 zwischen Augsburg-West und Neusäß in eine Betonleitplanke. Mehrere Tonnen Käse und Milch mussten von den Einsatzkräften per Hand gerettet werden.

Das Führerhaus des Lastwagens wurde durch den Sturz abgerissen. © Fabian Geier / EinsatzReport24

Die Fahrbahnen in Fahrtrichtung Stuttgart und Richtung München mussten wegen der Räumungsarbeiten bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt werden, so die Polizei.

Laut der Plattform Bayerninfo des bayerischen Verkehrsministeriums gilt diese Sperrung seit etwa 6 Uhr nur noch in Fahrtrichtung Stuttgart.

Aus bisher ungeklärten Gründen verlor der Fahrer des Lkws plötzlich die Kontrolle und krachte in eine Betonleitplanke. Dabei kam er ins Schleudern und kippte schlussendlich um.

Durch den Sturz wurde das Fahrerhaus abgerissen, Trümmerteile flogen auf alle Fahrbahnen und trafen andere Autos, die beschädigt wurden. Es wurden keine Personen schwer verletzt.

Die Feuerwehr befreite den Lkw-Fahrer aus dem abgerissenen Fahrerhaus – er erlitt nur leichte Verletzungen. Weil der Sattelzug große Mengen Milch, Käse und andere Kühlwaren geladen hatte, mussten Feuerwehr und THW den Auflieger komplett per Hand leeren, bevor ein Kran den umgestürzten Lkw bergen konnte.