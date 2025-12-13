Schwerer Unfall auf A8: Sprinter kippt nach Zusammenstoß mit Seat zur Seite - Drei Verletzte
Denkendorf - Bei einem Unfall auf der A8 bei Denkendorf im Landkreis Esslingen sind in der Nacht zu Samstag mehrere Menschen verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei gingen in der Nacht gegen 1.15 Uhr mehrere Notrufe bei den Beamten ein, nachdem es auf Höhe der Tank- und Rastanlage Denkendorf in Fahrtrichtung München zu einem Zusammenstoß zwischen einem Seat und einem Mercedes Sprinter gekommen war.
Der Zusammenprall war dabei derart heftig, dass der Transporter umkippte und auf der Seite liegen blieb.
Während der 20-jährige Seat-Fahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen erlitten, zog sich auch der 55-jährige Sprinter-Fahrer leichte Blessuren zu. "Alle wurden durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht", berichtete ein Polizeisprecher.
Sowohl die beteiligten Fahrzeuge als auch die Leitplanken im Bereich der Unfallstelle seien stark beschädigt worden, hieß es weiter. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Beamten schätzten den entstandenen Sachschaden auf etwa 46.000 Euro.
Hinweise erbeten: Polizei sucht nach Unfall auf A8 nach Zeugen
Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn Richtung München kurzzeitig voll gesperrt werden. Anschließend habe der Verkehr jedoch an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden können.
Neben zahlreichen Polizeibeamten waren auch Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie der Autobahnmeisterei im Einsatz.
Die Polizei nahm unterdessen Ermittlungen zum Unfallhergang auf und ist in diesem Zusammenhang auch auf der Suche nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 071168690 oder per E-Mail an [email protected] entgegengenommen.
Titelfoto: 7aktuell.de/Alexander Hald