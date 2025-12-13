Schwerer Unfall auf A8: Sprinter kippt nach Zusammenstoß mit Seat zur Seite - Drei Verletzte

Denkendorf - Bei einem Unfall auf der A8 bei Denkendorf im Landkreis Esslingen sind in der Nacht zu Samstag mehrere Menschen verletzt worden.

Der Sprinter kippte nach dem Zusammenstoß mit dem Seat zur Seite, der Fahrer (55) erlitt leichte Verletzungen. © 7aktuell.de/Alexander Hald

Nach Angaben der Polizei gingen in der Nacht gegen 1.15 Uhr mehrere Notrufe bei den Beamten ein, nachdem es auf Höhe der Tank- und Rastanlage Denkendorf in Fahrtrichtung München zu einem Zusammenstoß zwischen einem Seat und einem Mercedes Sprinter gekommen war.

Der Zusammenprall war dabei derart heftig, dass der Transporter umkippte und auf der Seite liegen blieb.

Während der 20-jährige Seat-Fahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen erlitten, zog sich auch der 55-jährige Sprinter-Fahrer leichte Blessuren zu. "Alle wurden durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht", berichtete ein Polizeisprecher.



Sowohl die beteiligten Fahrzeuge als auch die Leitplanken im Bereich der Unfallstelle seien stark beschädigt worden, hieß es weiter. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Beamten schätzten den entstandenen Sachschaden auf etwa 46.000 Euro.