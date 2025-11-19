Traktor-Gespann durchbricht auf A8 Mittelleitplanke und kippt um: 400.000 Euro Schaden!

Aufham - Bei einem Unfall mit einem Traktor-Mähanhänger-Gespann am Mittwochvormittag auf der A8 im südlichen Oberbayern sind rund 400.000 Euro Schaden entstanden.

Der Traktor kippte auf der Gegenfahrbahn um. © Bayerisches Rotes Kreuz Berchtesgadener Land

Wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte, war ein junger Mann gegen 7.30 Uhr auf der Autobahn mit seinem Traktor unterwegs, als sich das Gespann aus zunächst unklarer Ursache aufschaukelte und ins Schleudern geriet.

Der Traktor durchbrach daraufhin die Mittelleitplanke und kippte schließlich auf der Gegenfahrbahn um.

"Wie durch ein Wunder kam er mit nach erster Einschätzung des Roten Kreuzes nur leichten Verletzungen davon und stieß auch nicht mit anderen Fahrzeugen zusammen", so die Rettungskräfte.

Andere Verkehrsteilnehmer, darunter ein Notarzt, leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf.

Der junge Mann wurde in die Kreisklinik Bad Reichenhall gebracht.