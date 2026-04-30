A8 gesperrt: Brennender Lastwagen sorgt für Chaos im Berufsverkehr
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Von Aaron Klein
Gruibingen - Wegen eines brennenden Lastwagens ist die A8 zwischen Stuttgart und München auf Höhe der Raststätte Gruibingen Süd (Kreis Göppingen) derzeit in beide Richtungen gesperrt.
Die Polizei spricht von Sichtbehinderungen durch Rauch. Der Verkehr staut sich den Angaben zufolge in beide Richtungen. Die Länge des Staus ist bislang nicht bekannt.
Rettungskräfte sind derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt.
Wie lange diese noch andauern werden, ist ebenfalls noch unklar. Wie es zu dem Brand des Lastwagens kam und ob es Verletzte gibt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa.jpg