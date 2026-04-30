A8 gesperrt: Brennender Lastwagen sorgt für Chaos im Berufsverkehr

Gruibingen - Wegen eines brennenden Lastwagens ist die A8 zwischen Stuttgart und München auf Höhe der Raststätte Gruibingen Süd (Kreis Göppingen) derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Die Polizei musste die Autobahn in beiden Richtungen sperren. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa.jpg

Die Polizei spricht von Sichtbehinderungen durch Rauch. Der Verkehr staut sich den Angaben zufolge in beide Richtungen. Die Länge des Staus ist bislang nicht bekannt.

Rettungskräfte sind derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt.