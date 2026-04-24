Zwei Verletzte nach schwerem Lkw-Unfall: A8 Richtung München war stundenlang gesperrt

Dornstadt - Nach einem schweren Unfall auf der A8 bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) nördlich von Ulm ist die Fahrbahn in Richtung München voll gesperrt.

Die Polizei sicherte die Fahrbahn ab, wonach ein langer Stau entstand. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Bei dem Unfall sei ein Lastwagen einem anderen aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer des auffahrenden Lastwagens sei schwer verletzt worden.

Der andere Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Beide kamen in Kliniken.

Nach Daten von Google Maps hatte sich am Nachmittag ein Stau von über fünf Kilometern gebildet. Erst am Abend konnte die Fahrbahn wieder geöffnet werden.