Aquaplaning-Crash auf der A8: 22-Jähriger zerlegt Porsche für 250.000 Euro

Gruibingen - Ein Fahrfehler eines 22-Jährigen auf regennasser Fahrbahn hat am Sonntagnachmittag auf der A8 bei Gruibingen zu einem immensen Sachschaden geführt.

Der Unfall passierte am Sonntagnachmittag im Landkreis Göppingen. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Gegen 15 Uhr befuhr der junge Mann laut Polizeiangaben die linke Fahrspur in Richtung München. Kurz nach der Anschlussstelle Gruibingen war der 22-Jährige offenbar zu schnell unterwegs.

Der Porsche geriet auf der nassen Straße ins Schleudern, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Der Sportwagen krachte erst mit voller Wucht in die rechte Leitplanke. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und kam schließlich quer über die beiden rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Trotz der heftigen Kollision blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt.