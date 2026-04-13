Aquaplaning-Crash auf der A8: 22-Jähriger zerlegt Porsche für 250.000 Euro
Gruibingen - Ein Fahrfehler eines 22-Jährigen auf regennasser Fahrbahn hat am Sonntagnachmittag auf der A8 bei Gruibingen zu einem immensen Sachschaden geführt.
Gegen 15 Uhr befuhr der junge Mann laut Polizeiangaben die linke Fahrspur in Richtung München. Kurz nach der Anschlussstelle Gruibingen war der 22-Jährige offenbar zu schnell unterwegs.
Der Porsche geriet auf der nassen Straße ins Schleudern, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.
Der Sportwagen krachte erst mit voller Wucht in die rechte Leitplanke. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und kam schließlich quer über die beiden rechten Fahrstreifen zum Stehen.
Trotz der heftigen Kollision blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt.
Weniger glimpflich kam das Auto davon. Der Schaden am Porsche wird auf satte 250.000 Euro geschätzt. Der Sportwagen musste von der Autobahn abgeschleppt werden. Auch an den Leitplanken entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa