Unfall auf A8: Fahranfänger flüchtet vor Polizei

Burgau - Ein 18 Jahre alter Fahranfänger ist mit seinem Wagen auf der A8 bei Burgau (Landkreis Günzburg) vor der Polizei geflüchtet und hat dabei einen Unfall verursacht.

Die Polizei wollte einen 18-Jährigen an der A8 kontrollieren - doch der gab Gas. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Der junge Mann soll sich einer Kontrolle entzogen haben und sei dann mit massiv überhöhter Geschwindigkeit davongefahren, teilte die Polizei mit.

Demnach flüchtete der Fahrer am Karfreitag bei hoher Verkehrsdichte mit über 200 Kilometern pro Stunde. Dabei nutzte er alle Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen und geriet zunächst außer Sicht der Beamten. Kurz darauf sei das Auto der Polizei erneut aufgefallen, als es auf ein Stauende auffuhr.

Der Fahrer nutzte die Rettungsgasse zur weiteren Flucht, verlor die Kontrolle und prallte gegen die Mittelschutzplanke, hieß es. Er setzte seine Fahrt jedoch fort.

Wenig später konnte die Polizei den 18-Jährigen auf einem Parkplatz der A7 stoppen. Verletzt wurde bei dem gefährlichen Fahrmanöver niemand. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und die Kennzeichen missbräuchlich verwendet wurden.

Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben, gegen ihn wird unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.