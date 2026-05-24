Busfahrer wird auf Autobahn plötzlich ohnmächtig: Reiseleiterin reagiert blitzschnell

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Eine Reiseleiterin hat auf der Autobahn 8 einen Bus gestoppt, nachdem der Fahrer das Bewusstsein verloren hatte.

Von Klaas Seißer und Benedikt Zinsmeister

Weyarn - Notfall auf der A8 am Sonntagmorgen: Während der Fahrt wird der Busfahrer ohnmächtig – eine schnelle Reaktion der Reiseleiterin verhindert Schlimmeres.

Aufgrund des Einsatzes bildete sich im Pfingstreiseverkehr ein Stau. (Symbolbild)
Aufgrund des Einsatzes bildete sich im Pfingstreiseverkehr ein Stau. (Symbolbild)  © Matthias Balk/dpa

Die 63-Jährige lenkte den Bus auf den Standstreifen und hielt an, wie die Polizei mitteilte.

Der 57 Jahre alte Busfahrer kam in ein Krankenhaus. Auch die Reiseleiterin wurde leicht verletzt, sie benötigte aber keine medizinische Behandlung.

Der Bus touchierte bei dem Manöver die Leitplanke kurz vor der Ausfahrt Weyarn (Landkreis Miesbach). Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf etwa 30.000 Euro.

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Alle 22 Mitglieder der japanischen Reisegruppe blieben unverletzt und wurden von einem Ersatzbusfahrer abgeholt.

Zwischenzeitlich landete auch ein Rettungshubschrauber auf der A8.

Die A8 musste aufgrund des Einsatzes in Richtung Salzburg zwischenzeitlich gesperrt werden, es bildete sich ein Stau im Pfingstreiseverkehr. Nach rund einer Stunde konnte der Verkehr wieder fließen.

Titelfoto: Matthias Balk/dpa

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