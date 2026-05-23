Geisterfahrer-Unfall auf A8: Ein Toter und mehrere Schwerverletzte

Übersee - Ein Geisterfahrer hat am Samstagnachmittag eine Massenkarambolage auf der A8 , südlich des Chiemsees in Oberbayern, verursacht.

Der Geisterfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. © Markus Steinberger / EinsatzReport24

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte, gingen um kurz nach 14 Uhr mehrere Notrufe wegen eines Falschfahrers auf der A8 im starken Pfingst-Reiseverkehr ein.

Demnach war ein 89-Jähriger aus Niederbayern auf der Richtungsfahrbahn München in Richtung Salzburg zwischen den Anschlussstellen Grabenstätt und Übersee unterwegs.

Unmittelbar nach den ersten Notrufen ging eine Meldung über einen schweren Verkehrsunfall ein.

Der Geisterfahrer kollidierte laut Polizeiangaben mit zwei entgegenkommenden Autos. Der 89-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Zudem wurden drei Personen in den anderen Wagen schwer und zwei leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge besteht bei ihnen keine Lebensgefahr.