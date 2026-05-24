Geisterfahrer verursacht Horror-Unfall auf A8: Zwei Verletzte aus Klinik entlassen

Grabenstätt - Nach dem tödlichen Unfall mit einem 89 Jahre alten Geisterfahrer auf der A8 sind zwei der Verletzten wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Die Unfallstelle auf der A8 kurz vor der Ausfahrt Grabenstätt. © Markus Steinberger/ EinsatzReport24 /dpa

Drei Schwerverletzte würden aber weiter stationär behandelt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr war ein 89 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen, als er im Landkreis Traunstein in der falschen Richtung auf der Autobahn unterwegs war und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß.

Auch ein zweites Fahrzeug wurde in den Unfall verwickelt.

Die Kollision ereignete sich zwischen den Ausfahrten Grabenstätt und Übersee - es krachte unmittelbar, nachdem die ersten Meldungen über den Falschfahrer beim Polizeinotruf eingegangen waren.

"Der ist erst 200 Meter vorher aufgefahren", schilderte der Polizeisprecher.

Der 89-Jährige, dessen Cabrio nach dem Zusammenstoß auf dem Dach zum Liegen gekommen war, starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen.