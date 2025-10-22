Audi-Flitzer nur noch Schrott: Sportwagen geht auf Autobahn in Flammen auf

Auf der A8 bei München ist ein Audi TT abgefackelt. Die Feuerwehr konnte den Sportwagen nicht mehr retten.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Ein Sportwagen ist auf der A8 westlich von München in Brand geraten und komplett zerstört worden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Audi TT bereits in Vollbrand.
Als die Feuerwehr eintraf, stand der Audi TT bereits in Vollbrand.  © Feuerwehr München

Laut Angaben der Münchner Feuerwehr war ein Mann mit seinem Audi TT am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung München unterwegs, als sein Wagen kurz nach dem Autobahnkreuz München-West aus noch unbekannter Ursache Feuer fing.

Dem Fahrer gelang es, das Auto auf dem Standstreifen abzustellen, sich hinter der Leitplanke in Sicherheit zu bringen und die Rettungskräfte zu alarmieren.

Bereits auf der Anfahrt konnten die Feuerwehrleute eine starke Rauchentwicklung feststellen. Beim Eintreffen stand der Flitzer in Vollbrand.

Unfall A8: Sportboot "strandet" auf der A8: Mehrere Verletzte nach Unfall
Unfall A8 Sportboot "strandet" auf der A8: Mehrere Verletzte nach Unfall

Drei Einsatzkräfte mit Atemschutz löschten die Flammen. Im Anschluss wurden mit Löschschaum die letzten verborgeneren Glutnester abgelöscht.

Audi TT brennt auf A8 Richtung München komplett aus

Der Wagen brannte nahezu vollständig aus.
Der Wagen brannte nahezu vollständig aus.  © Feuerwehr München
Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.
Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.  © Feuerwehr München

Der Feuerwehreinsatz war bereits nach rund 40 Minuten wieder beendet. Die A8 Richtung München musste für diese Zeit komplett gesperrt werden.

Zum entstandenen Sachschaden und der Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst keine Auskunft geben. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Titelfoto: Feuerwehr München

Mehr zum Thema Unfall A8: