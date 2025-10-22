Audi-Flitzer nur noch Schrott: Sportwagen geht auf Autobahn in Flammen auf

München - Ein Sportwagen ist auf der A8 westlich von München in Brand geraten und komplett zerstört worden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Audi TT bereits in Vollbrand. © Feuerwehr München

Laut Angaben der Münchner Feuerwehr war ein Mann mit seinem Audi TT am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung München unterwegs, als sein Wagen kurz nach dem Autobahnkreuz München-West aus noch unbekannter Ursache Feuer fing.

Dem Fahrer gelang es, das Auto auf dem Standstreifen abzustellen, sich hinter der Leitplanke in Sicherheit zu bringen und die Rettungskräfte zu alarmieren.

Bereits auf der Anfahrt konnten die Feuerwehrleute eine starke Rauchentwicklung feststellen. Beim Eintreffen stand der Flitzer in Vollbrand.

Drei Einsatzkräfte mit Atemschutz löschten die Flammen. Im Anschluss wurden mit Löschschaum die letzten verborgeneren Glutnester abgelöscht.