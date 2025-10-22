Audi-Flitzer nur noch Schrott: Sportwagen geht auf Autobahn in Flammen auf
München - Ein Sportwagen ist auf der A8 westlich von München in Brand geraten und komplett zerstört worden. Der Fahrer blieb unverletzt.
Laut Angaben der Münchner Feuerwehr war ein Mann mit seinem Audi TT am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung München unterwegs, als sein Wagen kurz nach dem Autobahnkreuz München-West aus noch unbekannter Ursache Feuer fing.
Dem Fahrer gelang es, das Auto auf dem Standstreifen abzustellen, sich hinter der Leitplanke in Sicherheit zu bringen und die Rettungskräfte zu alarmieren.
Bereits auf der Anfahrt konnten die Feuerwehrleute eine starke Rauchentwicklung feststellen. Beim Eintreffen stand der Flitzer in Vollbrand.
Drei Einsatzkräfte mit Atemschutz löschten die Flammen. Im Anschluss wurden mit Löschschaum die letzten verborgeneren Glutnester abgelöscht.
Der Feuerwehreinsatz war bereits nach rund 40 Minuten wieder beendet. Die A8 Richtung München musste für diese Zeit komplett gesperrt werden.
Zum entstandenen Sachschaden und der Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst keine Auskunft geben. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.
Titelfoto: Feuerwehr München