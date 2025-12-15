Lkw-Crash auf A8: Feuerwehr holt Fahrer aus zerdrücktem Führerhaus
Karlsbad/Pforzheim - Bei einem schweren Unfall auf der A8 zwischen Karlsbad und Pforzheim am Montagvormittag wurde ein Lkw-Fahrer in seinem Fahrerhaus eingeklemmt.
Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer musste sein Fahrzeug gegen 10.20 Uhr aufgrund eines technischen Defekts auf dem rechten Fahrstreifen stoppen.
Wie die Polizei mitteilte, erkannte der nachfolgende Lkw-Fahrer (51) die Situation wohl zu spät und prallte auf das Heck des Pannen-Lkw.
"Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des auffahrenden Lkw so deformiert, dass der Fahrer durch die ebenfalls an der Unfallstelle eingetroffene Feuerwehr befreit werden musste", hieß es in einer Meldung.
Er wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des vorderen Lkw blieb laut aktuellem Stand unverletzt.
Beide Laster waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die A8 in Richtung Stuttgart musste zeitweise voll gesperrt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Fabian Geier / EinsatzReport24