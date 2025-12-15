Lkw-Crash auf A8: Feuerwehr holt Fahrer aus zerdrücktem Führerhaus

Karlsbad/Pforzheim - Bei einem schweren Unfall auf der A8 zwischen Karlsbad und Pforzheim am Montagvormittag wurde ein Lkw-Fahrer in seinem Fahrerhaus eingeklemmt.

Beide Lkw waren in Richtung Stuttgart unterwegs. © Fabian Geier / EinsatzReport24

Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer musste sein Fahrzeug gegen 10.20 Uhr aufgrund eines technischen Defekts auf dem rechten Fahrstreifen stoppen.

Wie die Polizei mitteilte, erkannte der nachfolgende Lkw-Fahrer (51) die Situation wohl zu spät und prallte auf das Heck des Pannen-Lkw.

"Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des auffahrenden Lkw so deformiert, dass der Fahrer durch die ebenfalls an der Unfallstelle eingetroffene Feuerwehr befreit werden musste", hieß es in einer Meldung.

Er wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des vorderen Lkw blieb laut aktuellem Stand unverletzt.