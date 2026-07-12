BMW kracht mit voller Wucht in Leitplanke: Kilometerlanger Stau auf der A8

Bernau am Chiemsee - Am Sonntagmittag gegen 13 Uhr krachte auf der A8 bei Bernau in Richtung Salzburg ein BMW mit voller Wucht in eine Leitplanke.

Der BWM war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. © Markus Steinberger / EinsatzReport24

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug laut Polizei im Front- und Seitenbereich so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Es musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden.

Wie durch ein Wunder blieb der Fahrer des BMWs unverletzt und konnte das Wrack eigenständig verlassen.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab und die Feuerwehr kümmerte sich um Aufräumarbeiten.