Brennbare Flüssigkeit läuft in Gefahrgut-Transporter aus: A8 in Richtung München gesperrt

Sindelfingen - Ein Gefahrguttransporter mit Leck hat am Donnerstag auf der A8 einen Großeinsatz ausgelöst. Die Strecke zwischen dem Rasthof Sindelfinger Wald und dem Autobahnkreuz Stuttgart wurde in Fahrtrichtung München voll gesperrt.

Die Feuerwehr kühlte die Behälter mit Wasser. © SDMG / Dettenmeyer

Wie die Polizei mitteilte, ging die erste Meldung gegen 11.50 Uhr ein. Der Fahrer eines Gefahrgut-Sattelzugs hatte sein Fahrzeug auf der Strecke gestoppt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler schlug auf der Ladefläche ein Behältnis mit Gefahrgut leck. Daraufhin lief ein entzündbarer flüssiger Stoff im Inneren des Transporters aus. Der Sattelzug selbst blieb laut Polizei intakt.

Feuerwehr, Rettungsdienst, Autobahnmeisterei und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an. "Das Gefahrgut wird derzeit durch die Feuerwehr gekühlt", hieß es am Nachmittag.