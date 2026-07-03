Pritschenwagen fährt auf Laster auf: A8 in Richtung Stuttgart wieder frei
Von Shireen Broszies
Ulm - Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die Sperrung der A8 in Richtung Stuttgart wieder aufgehoben.
Dort ist der 51 Jahre alte Fahrer eines Pritschenwagens auf einen Lastwagen aufgefahren und dabei schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Der Pritschenwagenfahrer wurde demnach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Rastplatzes Kemmental zwischen Ulm-West und Merklingen. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar.
Ein Unfallgutachter sowie die Polizei sind am Einsatzort, wie ein Sprecher sagte. Die Ermittler schätzten den Schaden auf rund 40.000 Euro.
Die Kollision passierte unter einer Grünbrücke; die Bergung gestaltete sich deshalb für den Abschleppkran als schwierig, wie ein weiterer Polizeisprecher erläuterte.
Die Sperrung konnte gegen 8 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter zur Klärung des genauen Unfallhergangs eingeschaltet.
Erstmeldung: 7.23 Uhr, zuletzt aktualisiert: 8.59 Uhr
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa