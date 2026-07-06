Kontrolle im Regen verloren: Zwei Schwerverletzte nach Doppel-Crash auf der A8

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Binnen kurzer Zeit kommt es zu zwei schweren Unfällen auf der A8. Eine Autofahrerin und ein Autofahrer werden dabei schwer verletzt. Die Polizei prüft Ursachen.

Von Shireen Broszies

Neuhausen - Fast zeitgleich haben sich bei Regen auf der A8 bei der Anschlussstelle Neuhausen (Landkreis Esslingen) am späten Sonntagabend zwei schwere Unfälle ereignet.

Die Feuerwehr entfernte das Dach des Škoda, um den 26-Jährigen zu befreien.
Die Feuerwehr entfernte das Dach des Škoda, um den 26-Jährigen zu befreien.  © Enrique Kaczor/dpa

Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass die beiden Unfälle zusammenhängen.

Zunächst verlor gegen 21.45 Uhr ein 26 Jahre alter Škoda‑Fahrer auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf der Auffahrt zur A8 in Richtung München liegen.

Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Unfall A8: Pritschenwagen fährt auf Laster auf: A8 in Richtung Stuttgart wieder frei
Unfall A8 Pritschenwagen fährt auf Laster auf: A8 in Richtung Stuttgart wieder frei

Kurz darauf geriet den Angaben nach eine 34 Jahre alte Autofahrerin ebenfalls ins Schleudern. Ihr VW Polo prallte gegen die Mittelleitplanke und stieß anschließend mit dem Auto eines 20-Jährigen zusammen.

Der VW Polo kam nach der Kollision quer zur Fahrtrichtung zum Stehen.
Der VW Polo kam nach der Kollision quer zur Fahrtrichtung zum Stehen.  © 7aktuell.de | Alexander Hald

Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der andere Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Anschlussstelle Neuhausen blieb bis etwa 2 Uhr gesperrt. Die Polizei ermittelt zu beiden Unfällen.

Titelfoto: Enrique Kaczor/dpa

Mehr zum Thema Unfall A8: