Kontrolle im Regen verloren: Zwei Schwerverletzte nach Doppel-Crash auf der A8

Neuhausen - Fast zeitgleich haben sich bei Regen auf der A8 bei der Anschlussstelle Neuhausen (Landkreis Esslingen) am späten Sonntagabend zwei schwere Unfälle ereignet.

Die Feuerwehr entfernte das Dach des Škoda, um den 26-Jährigen zu befreien. © Enrique Kaczor/dpa

Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass die beiden Unfälle zusammenhängen.

Zunächst verlor gegen 21.45 Uhr ein 26 Jahre alter Škoda‑Fahrer auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf der Auffahrt zur A8 in Richtung München liegen.

Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Kurz darauf geriet den Angaben nach eine 34 Jahre alte Autofahrerin ebenfalls ins Schleudern. Ihr VW Polo prallte gegen die Mittelleitplanke und stieß anschließend mit dem Auto eines 20-Jährigen zusammen.