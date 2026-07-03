Pritschenwagen fährt auf Laster auf: A8 in Richtung Stuttgart gesperrt

Ulm - Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die A8 in Richtung Stuttgart weiterhin voll gesperrt.

Der Unfall ereignete sich unter einer Grünbrücke, weshalb sich die Bergung schwierig gestaltet. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Dort ist der 51 Jahre alte Fahrer eines Pritschenwagens auf einen Lastwagen aufgefahren und dabei schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Der Pritschenwagenfahrer wurde demnach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Rastplatzes Kemmental zwischen Ulm-West und Merklingen. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar.

Ein Unfallgutachter sowie die Polizei sind am Einsatzort, wie ein Sprecher sagte. Die Ermittler schätzten den Schaden auf rund 40.000 Euro.

Die Kollision passierte unter einer Grünbrücke; die Bergung gestaltet sich deshalb für den Abschleppkran als schwierig, wie ein weiterer Polizeisprecher erläuterte.