Tanklaster brennt lichterloh: A8 voll gesperrt

Aichelberg - Auf der A8 auf dem Aichelberg ist ein Lastwagen am Freitagmorgen in Brand geraten. Die Autobahn musste voll gesperrt werden.

Der mit Rapsöl beladene Tanklaster stand lichterloh in Flammen. © SDMG / Woelfl

Gegen 9 Uhr geriet der Tanklaster, der mit Rapsöl beladen war, auf der Autobahn in Richtung Stuttgart in Brand, teilt ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 mit.

Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Lkw befreien und blieb unverletzt.

Die Feuerwehr löschte den Brand gegen 10 Uhr vollständig.

Die Gegenfahrbahn in Richtung München konnte bereits wieder freigegeben werden. Die A8 in Richtung Stuttgart ist weiterhin voll gesperrt.