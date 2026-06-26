Transporter rammt Lastwagen und kippt um: A8 teilweise gesperrt

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Nach dem Zusammenstoß eines Kleintransporters mit geparkten Lastwagen ist die Autobahn 8 bei Rutesheim in Fahrtrichtung München teilweise gesperrt.

Von Catharina Zelt

Rutesheim - Nach dem Zusammenstoß eines Kleintransporters mit mehreren in einer Nothaltebucht geparkten Lastwagen ist die A8 bei Rutesheim (Landkreis Böblingen) in Fahrtrichtung München teilweise gesperrt.

Der Fahrer des Kleinlasters konnte sich selbst aus seinem Wagen befreien.
Der Fahrer des Kleinlasters konnte sich selbst aus seinem Wagen befreien.  © SDMG / Dettenmeyer

Der 38 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde danach verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Aus noch ungeklärten Gründen war sein Wagen in der Nacht von der Fahrbahn abgekommen und auf den Standstreifen geraten.

Dort streifte er zunächst das Heck eines parkenden Lastwagens, rollte an der Seitenwand des Aufliegers entlang und riss diese auf der gesamten Länge auf.

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Danach stieß er mit einem weiteren Lkw zusammen, kippte auf die Seite und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Liegen.

Der 38-Jährige befreite sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug. Wie schwer er verletzt wurde, blieb zunächst unklar. Nach dem Unfall wurden der mittlere und rechte Fahrstreifen der A8 gesperrt.

Titelfoto: SDMG / Dettenmeyer

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