Ein Schwerverletzter nach Lkw-Crash: Rettungsheli landet auf A8
Von Kathrin Löffler
Pforzheim - Am Mittwochnachmittag ist die A8 nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Pforzheim voll gesperrt worden.
Er ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe, wie die Polizei mitteilte.
Ein Mensch wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.
Bei dem Unfall waren drei Fahrzeuge, darunter Lastwagen, beteiligt. Der Hergang war zunächst unklar und ist Teil der Ermittlungen.
Titelfoto: Bildmontage: Waldemar Gress / EinsatzReport24