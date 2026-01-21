Ein Schwerverletzter nach Lkw-Crash: Rettungsheli landet auf A8

Pforzheim - Am Mittwochnachmittag ist die A8 nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Pforzheim voll gesperrt worden.

Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Er ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe, wie die Polizei mitteilte.

Ein Mensch wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.