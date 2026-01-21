Ein Schwerverletzter nach Lkw-Crash: Rettungsheli landet auf A8

Auf der A8 kam es zu einem schweren Unfall und einer Vollsperrung. Ein Rettungshubschrauber landete.

Von Kathrin Löffler

Pforzheim - Am Mittwochnachmittag ist die A8 nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Pforzheim voll gesperrt worden.

Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Er ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe, wie die Polizei mitteilte.

Ein Mensch wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn. Es kam zu starken Verkehrseinschränkungen.
Bei dem Unfall waren drei Fahrzeuge, darunter Lastwagen, beteiligt. Der Hergang war zunächst unklar und ist Teil der Ermittlungen.

