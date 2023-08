Fahrer kracht in Leitplanke: Bei seiner Kontrolle wird schnell klar, warum

Auf Höhe Drackenstein sei der 42-Jährige von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanken und in eine Mauer gestoßen. Zeugen hatten bereits zuvor die gefährliche Fahrt beobachtet und die Polizei verständigt.

Laut Polizeiangaben war ein Iveco Klein-Lkw am gestrigen Montagmittag gegen 12.20 Uhr auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs.

Da der ausländische Lkw-Fahrer in Deutschland nicht mit festem Wohnsitz gemeldet ist, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen. Des Weiteren ist der Mann nun seinen Führerschein los.

Zu allem Überfluss verletzte sich der 42-Jährige auch noch, weil er bei dem Aufprall in die Schutzplanken keinen Gurt getragen hatte. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An dem 3,5-Tonner, der nach dem Unfall abgeschleppt werden musste, ist ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden.

Den Schaden an den Leitplanken schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Die Feuerwehr Wiesensteig war mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.