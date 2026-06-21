Flammeninferno auf der A8: Wohnmobil brennt komplett aus
Irschenberg - Ein Wohnmobil ging am Sonntag auf der A8 in Oberbayern in Flammen auf.
Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer zuvor gegen 11 Uhr Rauch und Brandgeruch bemerkt und war geistesgegenwärtig auf den Standstreifen gefahren.
Als das Gefährt nahe der Anschlussstelle Irschenberg abgestellt war, schlugen prompt die ersten Flammen aus dem Wohnmobil. Die zwei Insassen konnten sich glücklicherweise unbeschadet in Sicherheit bringen.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, eine hohe Rauchsäule quoll über die Autobahn.
Trotz eines sofortigen Löschangriffs konnte nicht verhindert werden, dass das Wohnmobil völlig ausbrannte.
Brennendes Wohnmobil am Irschenberg: Autobahn zeitweise gesperrt
Die A8 musste in Richtung München zwischen Irschenberg und Weyarn zeitweise voll gesperrt werden. Bei hohen Temperaturen mussten zahlreiche Verkehrsteilnehmer in einem kilometerlangen Stau ausharren.
Nachdem das Wrack mit einem Kran geborgen wurde, musste die Feuerwehr noch die Fahrbahn reinigen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Polizei zunächst nicht genau beziffern.
Titelfoto: Markus Steinberger / EinsatzReport24 (2)