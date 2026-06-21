Flammeninferno auf der A8: Wohnmobil brennt komplett aus

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Auf der A8 am Irschenberg brannte am Sonntag ein Wohnmobil komplett aus. Zwei Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Von Friederike Hauer

Irschenberg - Ein Wohnmobil ging am Sonntag auf der A8 in Oberbayern in Flammen auf.

Die Feuerwehr versuchte, den Brand unter Kontrolle zu bekommen.
Die Feuerwehr versuchte, den Brand unter Kontrolle zu bekommen.  © Markus Steinberger / EinsatzReport24

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer zuvor gegen 11 Uhr Rauch und Brandgeruch bemerkt und war geistesgegenwärtig auf den Standstreifen gefahren.

Als das Gefährt nahe der Anschlussstelle Irschenberg abgestellt war, schlugen prompt die ersten Flammen aus dem Wohnmobil. Die zwei Insassen konnten sich glücklicherweise unbeschadet in Sicherheit bringen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, eine hohe Rauchsäule quoll über die Autobahn.

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Trotz eines sofortigen Löschangriffs konnte nicht verhindert werden, dass das Wohnmobil völlig ausbrannte.

Brennendes Wohnmobil am Irschenberg: Autobahn zeitweise gesperrt

Das Wohnmobil konnte nicht mehr gerettet werden und wurde ein Raub der Flammen.
Das Wohnmobil konnte nicht mehr gerettet werden und wurde ein Raub der Flammen.  © Markus Steinberger / EinsatzReport24
Das Gerippe des Wohnmobils musste mit einem Kran von der Autobahn geborgen werden.
Das Gerippe des Wohnmobils musste mit einem Kran von der Autobahn geborgen werden.  © Markus Steinberger / EinsatzReport24

Die A8 musste in Richtung München zwischen Irschenberg und Weyarn zeitweise voll gesperrt werden. Bei hohen Temperaturen mussten zahlreiche Verkehrsteilnehmer in einem kilometerlangen Stau ausharren.

Nachdem das Wrack mit einem Kran geborgen wurde, musste die Feuerwehr noch die Fahrbahn reinigen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Polizei zunächst nicht genau beziffern.

Titelfoto: Markus Steinberger / EinsatzReport24 (2)

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