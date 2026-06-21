Flammeninferno auf der A8: Wohnmobil brennt komplett aus

Irschenberg - Ein Wohnmobil ging am Sonntag auf der A8 in Oberbayern in Flammen auf.

Die Feuerwehr versuchte, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. © Markus Steinberger / EinsatzReport24

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer zuvor gegen 11 Uhr Rauch und Brandgeruch bemerkt und war geistesgegenwärtig auf den Standstreifen gefahren.

Als das Gefährt nahe der Anschlussstelle Irschenberg abgestellt war, schlugen prompt die ersten Flammen aus dem Wohnmobil. Die zwei Insassen konnten sich glücklicherweise unbeschadet in Sicherheit bringen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, eine hohe Rauchsäule quoll über die Autobahn.

Trotz eines sofortigen Löschangriffs konnte nicht verhindert werden, dass das Wohnmobil völlig ausbrannte.