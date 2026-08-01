Unfall A8: Lkw kracht bei Ausweichenmanöver in Wohnwagen-Gespann
Anger - Bei einem Unfall auf der A8 in Fahrtrichtung München wurden am Freitagabend zwei Menschen verletzt.
Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei rückten gegen 21 Uhr zum Unfall im Landkreis Berchtesgadener Land aus.
Laut Polizei war ein Lkw verbotenerweise über einen gesperrten Parkplatz auf die Autobahn gefahren. Dabei bremste er stark ab, nachfolgende Autofahrer mussten ebenfalls stark bremsen. Beim Versuch auszuweichen, stieß ein folgender Lkw mit einem Auto-Wohnwagen-Gespann zusammen.
Der Wohnwagen wurden völlig zerstört, am Zugauto entstand ein erheblicher Schaden, die Insassen blieben jedoch unverletzt.
Zusätzlich touchierte der Lkw allerdings ein weiteres Auto, das sich überschlug. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt und mussten vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden.
Der Lkw-Fahrer, der die Unfall-Kaskade ausgelöst hatte, blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
A8 bei Anger: Lkw missachtet Verbot und löst Unfall aus
Derweil sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Die Autobahn musste rund zwei Stunden gesperrt werden.
Titelfoto: BRK Kreisverband Berchtesgaden