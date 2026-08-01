Unfall A8: Lkw kracht bei Ausweichenmanöver in Wohnwagen-Gespann

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Bei einem Unfall auf der A8 bei Anger krachte ein Lkw in einen Wohnwagen; ein Auto überschlug sich. Derweil ermittelt die Polizei gegen einen Lkw-Fahrer.

Von Friederike Hauer

Anger - Bei einem Unfall auf der A8 in Fahrtrichtung München wurden am Freitagabend zwei Menschen verletzt.

Der Lkw krachte beim Versuch auszuweichen in ein Wohnwagen-Gespann.
Der Lkw krachte beim Versuch auszuweichen in ein Wohnwagen-Gespann.  © BRK Kreisverband Berchtesgaden

Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei rückten gegen 21 Uhr zum Unfall im Landkreis Berchtesgadener Land aus.

Laut Polizei war ein Lkw verbotenerweise über einen gesperrten Parkplatz auf die Autobahn gefahren. Dabei bremste er stark ab, nachfolgende Autofahrer mussten ebenfalls stark bremsen. Beim Versuch auszuweichen, stieß ein folgender Lkw mit einem Auto-Wohnwagen-Gespann zusammen.

Der Wohnwagen wurden völlig zerstört, am Zugauto entstand ein erheblicher Schaden, die Insassen blieben jedoch unverletzt.

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Zusätzlich touchierte der Lkw allerdings ein weiteres Auto, das sich überschlug. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt und mussten vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Lkw-Fahrer, der die Unfall-Kaskade ausgelöst hatte, blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

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Das andere beteiligte Auto überschlug sich und erlitt einen Totalschaden.
Das andere beteiligte Auto überschlug sich und erlitt einen Totalschaden.  © BRK Kreisverband Berchtesgaden

Derweil sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Die Autobahn musste rund zwei Stunden gesperrt werden.

Titelfoto: BRK Kreisverband Berchtesgaden

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