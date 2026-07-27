Hier brauchen die Fahrzeuge Flügel: Massenweise Red-Bull-Dosen auf Autobahn

Pforzheim - Dosen-Chaos auf der Autobahn! Ein Sattelzug hat am Montagabend auf der A8 in Richtung Karlsruhe seine Ladung verloren. Es handelte sich um unzählige Red-Bull-Büchsen.

Die Ladung des Sattelzugs - jede Menge Red-Bull-Dosen - fiel aus dem Fahrzeug auf die Autobahn. © Waldemar Gress/Einsatzreport24

In Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-Süd verlor der Lkw-Fahrer gegen 18 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, teilte eine Sprecherin des Autobahnpolizeireviers Pforzheim gegenüber TAG24 mit.

Nach Informationen von "Einsatz-Report24"-geriet das Fahrzeug ins Schlingern, dabei verrutschte die Getränkeladung und fiel auf die Autobahn.

Der Sattelzug kam ohne Unfall zum Stillstand. Dafür hatte sich die Ladung auf alle drei Fahrspuren verteilt.

Laut Polizei rollt der Verkehr momentan auf einer Fahrspur am Ort des Geschehens vorbei.