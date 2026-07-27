Hier brauchen die Fahrzeuge Flügel: Massenweise Red-Bull-Dosen auf Autobahn
Pforzheim - Dosen-Chaos auf der Autobahn! Ein Sattelzug hat am Montagabend auf der A8 in Richtung Karlsruhe seine Ladung verloren. Es handelte sich um unzählige Red-Bull-Büchsen.
In Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-Süd verlor der Lkw-Fahrer gegen 18 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, teilte eine Sprecherin des Autobahnpolizeireviers Pforzheim gegenüber TAG24 mit.
Nach Informationen von "Einsatz-Report24"-geriet das Fahrzeug ins Schlingern, dabei verrutschte die Getränkeladung und fiel auf die Autobahn.
Der Sattelzug kam ohne Unfall zum Stillstand. Dafür hatte sich die Ladung auf alle drei Fahrspuren verteilt.
Laut Polizei rollt der Verkehr momentan auf einer Fahrspur am Ort des Geschehens vorbei.
Es könne sein, dass für die Reinigung der Autobahn die A8 noch einmal voll gesperrt werden müssen, sagte die Sprecherin.
Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.
Titelfoto: Waldemar Gress/Einsatzreport24