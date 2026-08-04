Laster mit Reifenplatzer: 14 Autos in Unfall auf A8 verwickelt

Holzkirchen - Ein geplatzter Reifen eines Lastwagens hat auf der A8 bei Holzkirchen (Landkreis Miesbach) einen Unfall mit insgesamt 14 Fahrzeugen ausgelöst.

Nach einem Unfall auf der A8 staute sich der Verkehr in Richtung München. (Symbolbild) © Uwe Lein/dpa

Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte.

Demnach platzte am frühen Dienstagmorgen der Reifen eines Lastwagens auf der Autobahn in Fahrtrichtung München.

Die Reifenteile verteilten sich über alle Spuren. Insgesamt 13 nachfolgende Autos fuhren über die auf der Fahrbahn liegenden Trümmer und wurden dabei beschädigt.

Drei Wagen waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.