Lkw in Brand: Langer Stau auf A8 Richtung Karlsruhe

Autofahrer auf der A8 müssen in Richtung Karlsruhe Geduld aufbringen: Zwischen Stuttgart und Leonberg ist ein Fahrzeug in Brand geraten.

Von Kathrin Löffler Stuttgart - Nach einem Fahrzeugbrand auf der A8 ist die Strecke zwischen dem Kreuz Stuttgart und Leonberg Ost gesperrt worden. Autofahrer müssen am Dienstagmittag Geduld aufbringen.

Zwischen Stuttgart und Leonberg ist ein Lkw in Brand geraten. © Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart Für eine kurze Zeit habe es eine Vollsperrung gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Inzwischen seien noch zwei Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr werde an dem Brandfahrzeug vorbeigeleitet. Die Bergungsarbeiten dauern an.