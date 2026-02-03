Lkw in Brand: Langer Stau auf A8 Richtung Karlsruhe
Von Kathrin Löffler
Stuttgart - Nach einem Fahrzeugbrand auf der A8 ist die Strecke zwischen dem Kreuz Stuttgart und Leonberg Ost gesperrt worden. Autofahrer müssen am Dienstagmittag Geduld aufbringen.
Für eine kurze Zeit habe es eine Vollsperrung gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Inzwischen seien noch zwei Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr werde an dem Brandfahrzeug vorbeigeleitet.
Die Bergungsarbeiten dauern an.
Es bildete sich erheblicher Stau auf mehreren Kilometern. Ursache und Hergang waren zunächst unklar. Die Polizei informierte auf X über den Einsatz.
Titelfoto: Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart