Große Schäden durch Brand: A8 muss nochmal gesperrt werden

Pforzheim - Beim Brand eines Abschleppfahrzeugs auf der A8 bei Pforzheim ist die Fahrbahn durch die Hitze stark beschädigt worden.

Der Verkehr staute sich am Morgen bereits auf drei Kilometern. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Nach einer ersten Sperrung am Morgen soll die Fahrtrichtung Stuttgart deshalb für Reparaturarbeiten später erneut voll gesperrt werden, wie es von der Polizei hieß.

Die Arbeiten sollten am Abend beginnen und bis in den frühen Freitagmorgen andauern, sagte ein Polizeisprecher. Autofahrer fahren dann bei Pforzheim Nord ab und gelangen bei Pforzheim Süd wieder auf die Autobahn.

Derweil hat die Autobahnmeisterei die Straße zunächst wieder vollständig freigegeben.

Die Polizei bittet dennoch alle Verkehrsteilnehmer, aufgrund der beschädigten Straße in dem Bereich vorsichtig zu fahren und die Geschwindigkeiten ihres Fahrzeugs anzupassen.

Nach ersten Erkenntnissen sei am Abschleppfahrzeug Öl ausgelaufen, das sich aufgrund eines technischen Defekts entzündet habe. Der Fahrer habe einen plötzlichen Ölverlust angezeigt bekommen und sein Fahrzeug umgehend angehalten, um nachzuschauen. Er stieg aus und bemerkte erst dann den Brand. Verletzt wurde er nicht. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.