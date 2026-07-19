Lkw schleudert bei Starkregen über A8: Autobahn Richtung München komplett dicht

Irschenberg - Die A8 bei Irschenberg (Landkreis Miesbach) ist am Sonntag in Fahrtrichtung München voll gesperrt. Nach Polizeiangaben steht ein verunfallter Lkw quer auf der Fahrbahn.

Der Lkw steht quer auf der Fahrbahn der A8. © Markus Steinberger / EinsatzReport24

Demnach geriet der zu schnell fahrende Sattelzug eines 36-Jährigen bei strömendem Regen ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke.

Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Die Mittelleitplanke bog sich den Angaben zufolge auf die Gegenfahrbahn, wobei Teile und Erde durch die Luft flogen und das Auto eines 67-Jährigen trafen.

Die Fensterscheibe auf der Fahrerseite seines Autos sei zerbrochen, der Mann und seine Mitfahrer seien nicht verletzt worden.