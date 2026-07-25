Reisebus kracht in Baustellen-Fahrzeug: 15 Verletzte, drei davon schwer - A8 stundenlang dicht

Stuttgart - Ein Reisebus ist auf der Autobahn 8 nahe dem Stuttgarter Flughafen mit zwei Absicherungsfahrzeugen einer Baustelle zusammengestoßen. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Fahrgäste sowie der Busfahrer schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

In der Nacht war die Autobahn nahe dem Stuttgarter Flughafen aufgrund eines Unfalls mit einem Reisebus stundenlang gesperrt. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

Zwei weitere Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt saßen den Angaben zufolge 17 Menschen in dem Bus. Der 62 Jahre alte Busfahrer war in der Nacht auf ein Sicherungsfahrzug aufgefahren, das auf der rechten Spur stand.

Durch die Wucht der Kollision sei das Fahrzeug zur Seite geschoben worden und quer auf der Autobahn stehen geblieben. Der Bus stieß danach gegen ein weiteres Absicherungsfahrzeug.

Die beiden Fahrzeuge sicherten eine sogenannte Wanderbaustelle ab, wie ein Polizeisprecher erklärte. Die Arbeiter erneuerten in der Nacht Stück für Stück Teile der Fahrbahn. Von ihnen wurde niemand verletzt.

Zum Zeitpunkt des Unfalls saßen in dem Bus 15 Fahrgäste sowie der Fahrer und ein Begleitfahrer. Neben dem 62 Jahre alten Fahrer wurden auch eine 57 Jahre alte Frau und ein 79 Jahre alter Mann schwer verletzt.