Reisebus kracht in Baustellen-Fahrzeug: 15 Verletzte, drei davon schwer - A8 stundenlang dicht
Von Sven Bleilefens, Marcel Gnauck
Stuttgart - Ein Reisebus ist auf der Autobahn 8 nahe dem Stuttgarter Flughafen mit zwei Absicherungsfahrzeugen einer Baustelle zusammengestoßen. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Fahrgäste sowie der Busfahrer schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Zwei weitere Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt saßen den Angaben zufolge 17 Menschen in dem Bus. Der 62 Jahre alte Busfahrer war in der Nacht auf ein Sicherungsfahrzug aufgefahren, das auf der rechten Spur stand.
Durch die Wucht der Kollision sei das Fahrzeug zur Seite geschoben worden und quer auf der Autobahn stehen geblieben. Der Bus stieß danach gegen ein weiteres Absicherungsfahrzeug.
Die beiden Fahrzeuge sicherten eine sogenannte Wanderbaustelle ab, wie ein Polizeisprecher erklärte. Die Arbeiter erneuerten in der Nacht Stück für Stück Teile der Fahrbahn. Von ihnen wurde niemand verletzt.
Zum Zeitpunkt des Unfalls saßen in dem Bus 15 Fahrgäste sowie der Fahrer und ein Begleitfahrer. Neben dem 62 Jahre alten Fahrer wurden auch eine 57 Jahre alte Frau und ein 79 Jahre alter Mann schwer verletzt.
A8 stundenlang gesperrt
Zwei weitere Fahrgäste erlitten nach Angaben der Polizei leichte Versetzungen. Sie alle wurden von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die Feuerwehr von zwölf Leichtverletzten gesprochen.
Die Fahrgäste, die nicht ins Krankenhaus kamen, wurden zunächst in einem Großraumrettungswagen versorgt. Später wurden sie in einer Halle der angrenzenden Messe weiter betreut. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 250.000 Euro. Warum der Bus auf das Sicherungsfahrzeug auffuhr, blieb zunächst unklar. Die Verkehrspolizei ermittelt.
Wegen der Aufräumarbeiten blieb die Autobahn bis zum Morgen in Richtung Karlsruhe gesperrt. Feuerwehrleute hatten zuvor bereits eines der Sicherungsfahrzeuge mit einer Seilwinde zur Seite gezogen, damit die Rettungskräfte von der Unfallstelle wegfahren konnten.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa