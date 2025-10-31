Unfall auf A8 am Irschenberg: Falschfahrer rast ungebremst in Polizeiauto

Irschenberg - Bei einem Unfall auf der A8 mit einem sogenannten "Geisterfahrer" wurde ein 94-Jähriger leicht verletzt.

Ein Mann fuhr zunächst auf die A995 falsch auf und setzte seine Fahrt dann auf der A8 als "Geisterfahrer" fort. (Symbolfoto) © Tobias Hase/dpa

Der Münchner war in der Nacht auf Freitag gegen 3.20 Uhr mit seinem Opel Corsa zunächst auf der A995 entgegen der Fahrtrichtung auf die Richtungsfahrbahn München aufgefahren, teilte die Polizei mit. Anschließend setzte er seine Fahrt auf der A8 ebenfalls in falscher Richtung fort.

Mehrere Autofahrer meldeten den Falschfahrer per Notruf. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der Senior am Irschenberg durch eine Polizeisperre gestoppt werden.

Den Angaben zufolge fuhr der 94-Jährige mit rund 100 Kilometern pro Stunde ungebremst in ein abgestelltes Polizeiauto. Er wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Polizisten wurden nicht verletzt, da sie sich beim Aufprall nicht in ihrem Dienstwagen befanden. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.