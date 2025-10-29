A8 im Chaos: Mehrere Unfälle in Richtung München blockieren Pendlerstrecke
Von Christof Rührmair
Dasing - Am frühen Mittwochmorgen kam es auf der A8 zwischen Augsburg und München zu insgesamt drei Unfällen. Daraus folgte eine Vollsperrung und ein über 15 Kilometer langer Rückstau.
Rund zehn Fahrzeuge waren am Unfallgeschehen beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Schwerere Verletzungen gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.
Zum starken Rückstau trug zudem bei, dass die für viele Pendler wichtige Strecke bereits unter normalen Umständen stark belastet ist.
Der genaue Unfallhergang und seine Ursache waren zunächst unklar. Wahrscheinlich habe es aber mehrere Unfälle gegeben, hieß es.
Wegen der Uhrzeit und Fahrtrichtung sei denkbar, dass Autofahrer von der aufgehenden Sonne geblendet wurden, sagte die Polizei.
Eine Schätzung zum Unfallschaden gab es am Morgen noch nicht. Angesichts der zahlreichen betroffenen Fahrzeuge liegt aber nahe, dass er hoch ist.
Die Dauer der Sperrung hielt sich in Grenzen, schon um 8.30 Uhr wurde die Autobahn wieder freigegeben. Die Verkehrsbehinderungen dauerten zunächst noch an.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa (Archivfoto)