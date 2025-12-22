Lastwagen kracht auf A8 in Wohnmobil: Fünf Menschen verletzt

Bei einem Unfall auf der A8 bei Zusmarshausen am Sonntag sind fünf Menschen verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer war in ein Wohnmobil auf dem Standstreifen gekracht.

Von Lena Brandner, Benjamin Siebert und Benedikt Zinsmeister

Zusmarshausen - Fünf Insassen eines Wohnmobils sind bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der A8 verletzt worden, davon eine Person schwer.

Das Wohnmobil stand wegen einer Panne auf dem Standstreifen, als es zu dem Unfall kam. (Symbolfoto)
Das Wohnmobil stand wegen einer Panne auf dem Standstreifen, als es zu dem Unfall kam. (Symbolfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Das Wohnmobil stand Polizeiangaben zufolge wegen einer Panne nahe Zusmarshausen (Landkreis Augsburg) auf dem Standstreifen.

Der 67-jährige Fahrer sei mit dem Lastwagen am Sonntag gegen 14 Uhr leicht von der rechten Spur abgekommen und mit dem Wohnmobil zusammengestoßen.

Vier Insassen des Wohnmobils wurden laut Polizei leicht verletzt. Eine weitere Person aus dem Wohnmobil wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittle nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 67-jährigen Lastwagenfahrer.

Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 80.000 Euro. Die A8 musste in Fahrtrichtung Stuttgart für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Bis 19 Uhr war die Autobahn nur teilweise befahrbar.

