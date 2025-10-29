Lkw verliert Treibstoff: A8 Richtung Stuttgart dicht

Pforzheim - Weil ein Lastwagen Treibstoff verloren hat, ist seit dem Mittwochmorgen die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Nord und Rutesheim gesperrt.

Auf der Autobahn in Richtung Stuttgart staut es sich. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie es dazu kam – ob etwa ein Unfall die Ursache dafür war –, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen.

Es seien Experten unterwegs, um die Fahrbahn zu reinigen. Der Stau auf der üblicherweise stark befahrenen A8 betrage vor der Ausfahrt Pforzheim-Nord inzwischen zehn Kilometer.

Wann die Autobahn wieder freigegeben wird, konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Autofahrer sollten die Sperrung umfahren.