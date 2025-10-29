Lkw verliert Treibstoff: A8 Richtung Stuttgart dicht
Von Anika von Greve-Dierfeld
Pforzheim - Weil ein Lastwagen Treibstoff verloren hat, ist seit dem Mittwochmorgen die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Nord und Rutesheim gesperrt.
Wie es dazu kam – ob etwa ein Unfall die Ursache dafür war –, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen.
Es seien Experten unterwegs, um die Fahrbahn zu reinigen. Der Stau auf der üblicherweise stark befahrenen A8 betrage vor der Ausfahrt Pforzheim-Nord inzwischen zehn Kilometer.
Wann die Autobahn wieder freigegeben wird, konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Autofahrer sollten die Sperrung umfahren.
Zuvor hatte der SWR berichtet und von einem zehn Kilometer langen Stau und einer 20 Kilometer langen Ölspur gesprochen. Details dazu nannte die Polizei zunächst nicht.
Erstmeldung: 10.02 Uhr, aktualisiert um 10.33 Uhr.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa