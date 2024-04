Massen-Crash auf A8: Am Anfang stand ein missglücktes Überholmanöver

Ein Ford konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und war ebenfalls in den Massencrash auf der A8 verwickelt. © 7aktuell

Am späten gestrigen Montagabend gegen 22.30 Uhr setzte der Fahrer eines Geely in Fahrtrichtung München zum Überholvorgang eines vor ihm fahrenden Sattelzugs an.

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, übersah dieser hierbei einen 29-jährigen Mercedes-Lenker, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war.

Daraufhin kam es zur Kollision der beiden Wagen, wodurch der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Gefährt verlor und links gegen eine Betonschutzwand und anschließend seitlich gegen den Auflieger des Sattelzugs schleuderte.

Im Anschluss kam der Mercedes quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der leicht verletzte Fahrer stieg aus seinem nicht mehr fahrtauglichen Wagen und brachte sich neben der Fahrbahn in Sicherheit. Der 41-jährige mutmaßliche Unfallverursacher zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Durch das Überfahren von Trümmerteilen wurde auch der nachfolgende Porsche eines 21-Jährigen in Mitleidenschaft gezogen.