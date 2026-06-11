Reifen platzt, Lkw kippt, Eisenrohre fliegen: A8-Chaos im Feierabendverkehr

Jettingen-Scheppach - Ein Reifenplatzer bei einem voll beladenen Sattelzug auf der Autobahn 8 in Schwaben hat mitten im Feierabendverkehr für lange Staus gesorgt.

Der Lastwagen geriet nach dem Reifenplatzer ins Schleudern. © Jason Tschepljakow/dpa

Laut Polizei fuhr der 41 Jahre alte Fahrer aus Litauen am Donnerstag gegen 15.30 Uhr Richtung Stuttgart, als er wegen des Reifens bei Jettingen-Scheppach (Landkreis Günzburg) ins Schleudern geriet und gegen die mittlere Betonleitwand prallte.

Das Gefährt kippte um und blieb quer auf allen drei Spuren liegen. Auch einige der geladenen Eisenrohre fielen auf die Fahrbahn.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Trümmerteile des Lkw und der Betonwand seien aber auf die Fahrbahn Richtung München geschleudert worden, dadurch seien mehrere Fahrzeuge beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Kempten.

Der Sachschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.

Die Autobahn wurde zunächst in beide Richtungen komplett gesperrt. Später wurde der Verkehr vorbeigeleitet worden.

Wegen des Berufsverkehrs bildeten sich kilometerlange Staus. Auch die Umleitungsstrecken seien komplett überlastet, hieß es von der Polizei, die von einem "Nadelöhr" sprach.