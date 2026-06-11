Reifen platzt, Lkw kippt, Eisenrohre fliegen: A8-Chaos im Feierabendverkehr

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Auf der A8 bei Jettingen-Scheppach hat ein Lkw-Unfall für lange Staus gesorgt. Ein Reifenplatzer wurde dem Sattelzug zum Verhängnis.

Von Cordula Dieckmann

Jettingen-Scheppach - Ein Reifenplatzer bei einem voll beladenen Sattelzug auf der Autobahn 8 in Schwaben hat mitten im Feierabendverkehr für lange Staus gesorgt.

Der Lastwagen geriet nach dem Reifenplatzer ins Schleudern.
Der Lastwagen geriet nach dem Reifenplatzer ins Schleudern.  © Jason Tschepljakow/dpa

Laut Polizei fuhr der 41 Jahre alte Fahrer aus Litauen am Donnerstag gegen 15.30 Uhr Richtung Stuttgart, als er wegen des Reifens bei Jettingen-Scheppach (Landkreis Günzburg) ins Schleudern geriet und gegen die mittlere Betonleitwand prallte.

Das Gefährt kippte um und blieb quer auf allen drei Spuren liegen. Auch einige der geladenen Eisenrohre fielen auf die Fahrbahn.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Trümmerteile des Lkw und der Betonwand seien aber auf die Fahrbahn Richtung München geschleudert worden, dadurch seien mehrere Fahrzeuge beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Kempten.

Unfall A8: A8 gesperrt: Brennender Lastwagen sorgt für Chaos im Berufsverkehr
Unfall A8 A8 gesperrt: Brennender Lastwagen sorgt für Chaos im Berufsverkehr

Der Sachschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. 

Die Autobahn wurde zunächst in beide Richtungen komplett gesperrt. Später wurde der Verkehr vorbeigeleitet worden.

Wegen des Berufsverkehrs bildeten sich kilometerlange Staus. Auch die Umleitungsstrecken seien komplett überlastet, hieß es von der Polizei, die von einem "Nadelöhr" sprach.

Bilder vom Unfall auf der A8 bei Jettingen-Scheppach

Der Sattelzug prallte gegen die mittlere Betonwand.
Der Sattelzug prallte gegen die mittlere Betonwand.  © Jason Tschepljakow/dpa
Auch einige der geladenen Eisenrohre fielen auf die Fahrbahn.
Auch einige der geladenen Eisenrohre fielen auf die Fahrbahn.  © Jason Tschepljakow/dpa

Unfall auf A8: Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis in die Nacht

Die Reinigung der Unfallstelle und die Bergung des Lastwagens könnte sich nach Angaben der Polizei bis in die Nacht hinziehen. So waren auch Betriebsstoffe des Lastwagens ausgelaufen. Zudem müsse die Betonwand zwischen den beiden Fahrbahnen abgesichert werden.

Durch die Wucht des Aufpralls seien Teile rausgebrochen.

Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa

Mehr zum Thema Unfall A8: